Legge di Bilancio 2020: tutte le novità!

La nuova Legge di Bilancio 2020 e il nuovo decreto fiscale 2020 hanno confermato il pacchetto delle detrazioni fiscali riservate alla ristrutturazione e riqualificazione energetica. Ha inoltre esteso le misure conosciute come “Bonus Casa” oltre che all’acquisto di mobili ed elettrodomestici e alla sistemazione delle aree verdi. Ed inoltre spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, compresi quelli condominiali.

Bonus facciate: la nuova detrazione al 90% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne di edifici condominiali e non. Si tratta di un bonus autonomo rispetto al bonus ristrutturazione e che non riguarda la sostituzione degli infissi. Lo sgravio fiscale è concesso anche ai titolari di reddito da impresa e di lavoro autonomo, ovvero per ripristino facciate esterne di alberghi e immobili strumentali di proprietà di società nella misura del 50%.

Bonus domotica: la possibilità di portare in detrazione il 65% delle spese sostenute per l’acquisto di impianti di building automation che consentono di controllare a distanza, tramite un’applicazione smartphone, tablet o pc, l’impianto di riscaldamento, la climatizzazione estiva la produzione di acqua calda sanitaria. Possono presentare domanda all’ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica) per fruire del bonus: singoli proprietari di appartamenti, proprietari di interi condomini, titolari di redditi di impresa (anche albergatori) e liberi professionisti.

Ecobonus: rinnovato il bonus per la riqualificazione energetica con l’introduzione di una maggiore detrazione per gli interventi di risparmio energetico con detrazioni modulate, dal 50% al 65%, a seconda del grado di efficienza energetica raggiunta. Fra gli interventi i più ricorrenti a consentire il riconoscimento della detrazione, si annoverano quelli per il miglioramento termico degli edifici (coibentazioni e sostituzione infissi), installazione pannelli solari e impianti di climatizzazione invernali.