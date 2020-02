Coronavirus. Agenzie viaggi: è il caos

Agenzie viaggi: è il caos. Così l’emergenza Coronavirus e il susseguirsi di decreti ministeriali che in questi giorni sono stati firmati stanno creando una situazione caotica per le agenzie viaggi.

Dopo la sospensione delle gite scolastiche fino al 15 marzo, è arrivata la seconda “tegola” dal Governo: “tutti i viaggi devono essere rimborsati”, appelandosi al Codice del Turismo. “Come ci impegniamo sempre nell’assistere i clienti nell’organizzazione del loro viaggio perché tutto vada nel modo migliore, adesso ci stiamo impegnando per capire come gestire i rimborsi, ma non sempre è facile”, spiega Daniele Mambelli, titolare dell’agenzia Arcadia di Cesenatico e dell’agenzia Damir di Meldola.

Perchè non è semplice? “Non sempre gli acconti sono stati versati e quindi è l’agenzia ha anticipato alcune quote (ingressi ai musei, hotel), ma anche acquistando i biglietti aerei con compagnie low cost – continua Manbelli – Inoltre proprio le compagnie low cost fanno riferimento alle normative dei loro paesi di origine e non a quelle italiane e quindi il rimborso non viene contemplato. Stiamo lavorato per recuperare la situazione, dopo avere lavorato per oltre 6 mesi proprio alle gite scolastiche, ma anche ai tour sportivi e della terza età che in questi ultimi due casi stanno annullando le prenotazioni”.

Un bagno di sangue per le agenzie di viaggio: “Dal 21 febbraio al 15 marzo avevamo organizzato una settantina di gite e se si pensa che una gita può andare da mille a 20mila euro, si può capire quello che sta succedendo”, continua Mambelli.

Ma il problema non sono solo le gite scolastiche, ma anche i viaggi individuali dei clienti. Infatti nella stragrande maggioranza dei casi il paese di destinazione ha istituito misure preventive, controlli sanitari, misure di contenimento, quarantena obbligatoria o misure restrittive nei confronti dei viaggiatori italiani e delle aree più esposte al Coronavirus. Inoltre se la Farnesina nel sito Viaggiare Sicuri sconsiglia il viaggio nel paese estero scelto, il viaggiatore ha due possibilità: o partire ugualmente andando incontro ai controlli sanitari predisposti in ogni singolo paese oppure decidere di non partire e richiedere il rimborso.