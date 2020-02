Amministrative 2021: prove di coalizione nel centro destra

La Lega ha ottenuto un risultato storico a Cesenatico, probabilmente pretenderà un suo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Dopo quello che è successo alle elezioni del 2016 a Cesenatico, con Lega e Forza Italia, darebbe loro ancora fiducia?

“Io sono abituato a ragionare con le persone e non ho mai digerito le imposizioni ideologiche. Questa mia caratteristica mi ha però creato tanti problemi in politica. Se il centro destra vuole tornare ad amministrare Cesenatico non ha bisogno solo di un buon candidato sindaco ma anche di una squadra di persone appassionate, credibili e capaci. La Lega, visto il suo attuale peso elettorale, ha tutto il diritto di proporre il candidato sindaco per il 2021, gli alleati poi avranno il diritto di valutare la loro proposta. Mi auguro che le logiche siano però quelle del bene comune e non della forza elettorale. Le due cose, chiaramente, potrebbero anche coincidere. Con i rappresentanti cittadini dei partiti di centro destra ho ottimi rapporti, mi fido di loro e quindi si può intraprendere un percorso positivo”.

Di contro le proiezioni nazionali ci consegnano un Movimento 5 Stelle fortemente indebolito. Sarà così a Cesenatico?

“A Cesenatico il M5S ha sempre avuto un importante sostegno da parte dei cittadini e credo che anche nelle prossime elezioni comunali avrà un peso non trascurabile. In questi anni abbiamo lavorato insieme in consiglio comunale in opposizione all’amministrazione PD. La prossima campagna elettorale, come poi avvenne nel 2011, dovrebbe vederci uniti nel giudizio estremamente negativo dell’attuale Giunta. Questo darà più forza a tutte quelle forze politiche che sperano in un cambio di amministrazione”.

Dopo i fatti che hanno interessato i consiglieri della lista Buda Sindaco (Bernieri fuoriuscito e la Amormino che ha sostenuto alle ultime regionali il candidato presidente della Lega) crede che la lista si sia indebolita?

“La lista civica è nata spontaneamente nel 2016 perché tanti cittadini desideravano sostenermi e mi chiedevano di continuare il percorso iniziato. Ha poi preso ancora più forza dopo che le segreterie dei partiti di centro destra mi hanno voltato le spalle. L’entusiasmo vissuto in campagna elettorale e gli ottimi risultati raccolti alle votazioni hanno dimostrato che la gente credeva in questo progetto. Anche questa volta quindi saranno le persone a dirci se è ancora utile e opportuno continuare questa esperienza. I candidati che sono stati eletti (Lina Amormino, Mauro Bernieri e Roberto Buda) erano i rappresentanti della lista civica e non rappresentavano se stessi. Per questo motivo, subito dopo le elezioni, avevamo promesso davanti a numerosi sostenitori, venuti a ringraziarci per il lavoro fatto, che saremmo rimasti fedeli al mandato che ci avevano consegnato. Ci eravamo anche impegnati a dimetterci nel caso in cui non avessimo più condiviso le linee politiche lasciando spazio agli altri candidati. E’ stato un impegno alla romagnola preso dandoci la mano davanti a tutti. Mauro Bernieri non ha rispettato questo impegno. La Amormino invece non ha fatto nulla di strano. La lista civica ha infatti un profilo esclusivamente comunale e tutti i candidati hanno sempre avuto la libertà di impegnarsi in forze politiche a livello provinciale, regionale e nazionale”.