Ad Atlantis Family Restaurant si torna ai mitici anni ’80

Ad Atlantis Family Restaurant si riavvolge il nastro della storia e si torna ai mitici anni ’80. In un’atmosfera vintage, che ricorda miti e leggende di mezzo secolo fa, in programma per tutto il fine settimana le dolcissime “fontane di cioccolato” (venerdì e domenica), i musical Grease e Cabaret (sabato), il torneo di biliardino (domenica), i giochi tradizionali di società e tanti personaggi d’eccezione, tra cui la guest-star Lol Divina.

Per il resto, il menù è quello di sempre: otto animatori che si occupano dei bambini, facendoli ridere e divertire, il ricco buffet, che questo weekend rende omaggio alla cucina calabrese, la merenda pomeridiana della domenica, truccabimbi, pop-corn, zucchero filato e baby dance.

Nel locale di via Magellano, si parte – come sempre – venerdì sera alle ore 19 con un weekend anni ’80. Ovviamente gradito il look “a tema” per immergersi completamente nel mood della serata. Previsti gadget per tutti e, dalle 21, si accendono i riflettori sui Musical “Grease” e “Cabaret”.

Il programma si ripete anche il sabato con tanto divertimento per i più piccoli e la possibilità, per gli appassionati di calcio, di godersi sul maxi-schermo il big match del saturday-night Napoli – Torino.

La domenica, già dal mattino, un programma speciale con gli animatori di Atlantis che organizzeranno giochi vintage per i più piccolini: passatempi antichi come il “gioco della settimana”, l’elastico, il tiro alla fune e il limbo. Nello stesso momento sarà attivo uno spazio dedicato ai ragazzi dai 10 ai 14 anni per giocare insieme a giochi di società e creare nuove amicizie.

Domenica sera Atlantis Family Restaurant riapre alle ore 18.45 con l’aperitivo di benvenuto e l’ultima giornata del Party anni 80, un’altra serata all’insegna del divertimento e della dolcezza in compagnia della bellissima e simpaticissima Lol Divina. Gran finale alle ore 21 con il torneo di biliardino per gli adulti con tanti premi in palio.

Ricordiamo che la formula di Atlantis è quella classica del “all you can eat”, ovvero paghi un biglietto unico all’ingresso e mangi cosa e quanto vuoi (bibite illimitate e caffè incluso).

Info 334.88.27.222