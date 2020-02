Coronavirus: ancora stop alle scuole? Parola ai sindacati

I sindacati intervengono sulla probabile proroga della chiusura delle scuole. Dopo l’incontro con l’assessore regionale alla sanità Sergio Venturi sull’emergenza Coronavirus. “Abbiamo richiesto e convenuto che la Regione dia indicazioni affinchè tutte le prestazioni straordinarie e aggiuntive del personale del servizio sanitario regionale (S.S.R.) determinate dall’emergenza al Coronavirus, vengano gestite come prestazioni aggiuntive per tutti i profili per cui si renderanno necessarie”.

Lo hanno chiesto in coro le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL confederali e di categoria. Inoltre nella discussione si è concordato, nel caso di proroga della chiusura delle scuole, l’utilizzo di permessi straordinari da parte dei dipendenti del S.S.R. “che avessero necessità di conciliare i tempi di vita e lavoro in questo momento di grandissima difficoltà”. Oltre a questo strumento sarà possibile attivare in maniera straordinaria lo strumento del lavoro agile (smart-working) per garantire la continuità delle attività lavorative e ridurre la mobilità delle persone.