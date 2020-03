Incidente tra due auto, due feriti

Attimi di paura ieri pomeriggio. In via Cesare Abba angolo via Milano due vetture si sono scontrate. Sul posto per precauzione si sono recate due ambulanze che hanno poi fatto rotta verso il pronto soccorso con due feriti in condizioni non gravi. Coinvolte un’Audi e una Citroen e quest’ultima ha finito la sua corso contro un albero. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco volontari di Cesenatico per verificare che la strada fosse in sicurezza e per prestare soccorso nel sinistro.