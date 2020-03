Finanza, revisore nei guai. Sequestro da oltre 1 mln

Gli investigatori, attraverso le indagini finanziarie disposte dalla Procura, sono anche riusciti a scoprire che i 2.600.000 euro erano tutti confluiti indebitamente nei conti correnti personali dell’indagato che li aveva utilizzati per scopi personali ed addirittura reimpiegati/autoriciclati per finanziare due società immobiliari di sua proprietà al fine di estinguere i debiti delle stesse o sostenerne i costi d’impresa. Per tali motivi sono stati effettuati ulteriori accertamenti fiscali nei confronti del commercialista attraverso i quali sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate ed alla Procura di Forlì i predetti proventi illeciti da sottoporre comunque a tassazione.

In ragione dell’attività svolta, i finanzieri hanno quindi segnalato il professionista alla Procura di Forlì per reati tributari e autoriciclaggio. Successivamente, la Procura di Forlì disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sulle disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza di oltre 850.000 euro (pari alla sommatoria di quanto autoriciclato e dell’imposta direttamente evasa) richiesto e concesso dal G.I.P. di Forlì, Dr. Massimo De Paoli. In esecuzione di tale decreto, le Fiamme Gialle, nella scorsa settimana, hanno pertanto provveduto a sottoporre a sequestro l’unità immobiliare di S.B., le sue quote societarie e i saldi attivi per un valore complessivo di circa 373.000 euro. Si aggiunge la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di revisore contabile.

In una mail il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena, che si presume conosca l’identità dell’indagato, comunica che: “[…] il sig. S. B. non essendo iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non può essere definito Commercialista ne’ può fregiarsi di tale titolo. La legge infatti riserva il titolo di Commercialista solo agli iscritti all’Albo”.