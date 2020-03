Salta l’appuntamento con Attraverso Cesenatico per il 7 e 8 marzo

Anche Attraverso Cesenatico rientra nelle categorie da sospendere nel rispetto del Decreto della Presidenza dei Ministri emanato domenica 1 marzo per contrastare il Coronavirus. Le cause non sono quindi imputabili all’organizzazione dell’evento che, proprio quest’anno, festeggia la 32esima edizione.

“Nei prossimi giorni – commentano dall’organizzazione – valuteremo se annullare o posticipare l’appuntamento e di conseguenza gestiremo chi si è già iscritto con un’opportuna comunicazione. Consigliamo quindi di restate aggiornati seguendo il nostro sito (attraversocesenatico.com) o la nostra pagina facebook “Attraverso Cesenatico”. Ci scusiamo per l’accaduto anche se non ne siamo i responsabili. La salute di ognuno di noi e il rispetto delle regole sono insite in ogni sportivo e Attraverso Cesenatico ha scelto ancora una volta di essere un esempio anche se in un frangente poco felice. Siamo certi della comprensione degli atleti, partecipanti e camminatori e promettiamo di metterci tutta la nostra buona volontà e l’audacia che abbiamo a disposizione per tenere fede al nostro impegno”.