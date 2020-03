Nuovo mezzo per il Radio Soccorso

Nuovo mezzo in dotazione per il Radio Soccorso di Cesenatico grazie al contributo della ditta Rgm Commerciale di Rimini. La consegna del carrello elevatore è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli presso il piazzale della sede del corpo in via Saffi.

Questo nuovo mezzo sarà impiegato, tra gli altri utilizzi, nel trasporto dei sacchi di sabbia durante le emergenze legate al maltempo o alle mareggiate. Solo lo scorso anno queste semplici ma essenziali barriere di contenimento preparate sul momento sono state impiegate più volte.

“È un vero piacere e un onore aver ricevuto questo mezzo in dono dalla Rgm Commerciale che ringraziamo per averci scelto” ha commentato Maurizio Manzi presidente del Radio Soccorso di Cesenatico.