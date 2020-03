Spaccio di droga, arrestato un 22enne

Nella serata di domenica 1° marzo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 22enne marocchino residente a Longiano. Il giovane è ritenuto responsabile di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, avuta notizia che in quella zona vi fosse un via-vai sospetto, come segnalato da diversi abitanti della zona, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del giovane. Dopo aver sorpreso, fermato e segnalato tre diversi soggetti che avevano poco prima acquistato dal 22enne dosi di hashish, i militari hanno perquisito l’abitazione del giovane. Qui hanno rinvenuto e sequestrato 3,55 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, nonchè la somma in contanti di circa 400 euro.

Alla luce di quanto accertato, i carabinieri hanno arrestato il 22enne in flagranza di reato. Dell’arresto i militari hanno dato comunicazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì, nella persona del p.m. in turno – dott. Filippo Santangelo – il quale ha disposto il trattenimento dell’arrestato nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo. Al termine di quest’ultimo il giudice del tribunale di Forlì – dott. Marco Di Leva – ha convalidato l’arresto, sottoponendo l’imputato alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. per tre volte alla settimana, in attesa della prossima udienza.