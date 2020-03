Il sindaco di Cesena si mette in quarantena

Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, si è messo in quarantena volontaria per scongiurare il pericolo Corona Virus. Ecco quanto scrive il primo cittadino su facebook. “Due componenti della Giunta regionale sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Si tratta degli Assessori Barbara Lori e Raffaele Donini. Entrambi sono in buone condizioni di salute. Nei giorni scorsi ho partecipato ad alcuni incontri in Regione, nel corso dei quali ho avuto contatti diretti con l’Assessore Donini, ho segnalato, in via precauzionale, la circostanza al Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Ausl della Romagna che ha messo in pratica quanto prevede il protocollo in questi casi, ovvero l’isolamento presso la mia abitazione”.

“Sto bene – tranquillizza il sindaco di Cesena – Nei prossimi 10 giorni dunque, pur non presentando alcun sintomo continuerò a svolgere il mio lavoro da casa, con la mia famiglia, seguendo le raccomandazioni igienico sanitarie. Per questo motivo, sempre da protocollo, non è stato necessario sottopormi al tampone. Sarò in contatto costante con gli assessori e con tutta l’Amministrazione comunale per coordinare tutte le attività. Voglio infine tranquillizzare chi in questi giorni ha avuto contatti con me. Ciò non costituisce di per sé un fattore di rischio e non comporta che ci si debba sottoporre a misure precauzionali come invece dovrò fare io per i prossimi giorni”. Il sindaco di Cesenatico, contattato direttamente da living ha rassicurato dicendo che non ci sono state ipotesi di incontro ravvicinato nei giorni scorsi con gli interessati alla vicenda.