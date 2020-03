Recuperare un edificio in disuso con Crowdestate

Verrà lanciata a giorni la prima campagna di raccolta fondi sulla Riviera romagnola di Crowdestate, la principale piattaforma europea di crowdfunding immobiliare, che da circa un anno e mezzo è approdata sul suolo italiano, più precisamente a Milano presso il Fintech District, con l’obiettivo di fornire uno strumento di finanza alternativa ai players del settore immobiliare nostrano.

Il progetto “Sassari 15, Cesenatico” prevede il recupero di un edificio in disuso (appunto in via Sassari) attraverso la creazione di 5 appartamenti esclusivi, posizionati a pochi metri dal lungomare della ridente località balneare. Il progetto sarà sviluppato da Home00 srl, società che ha acquistato l’edificio lo scorso gennaio ed iniziato immediatamente i lavori di ristrutturazione che intende completare entro Settembre 2020. Gli investitori iscritti alla piattaforma hanno la possibilità di partecipare al finanziamento dell’opera con 400.000€ suddivisi in diverse tranche in modo da poter seguire l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione. La prima tranche di 100.000 euro verrà raccolta sulla piattaforma a partire da questo fine settimana; è un’ottima opportunità per tutti coloro i quali desiderano approcciarsi al mondo del crowdfunding, infatti una delle unità è già stata venduta e sono ​previsti ritorni pari al 10% annuo con pagamento trimestrale degli interessi e termine dell’investimento a 15 mesi, previsto per Giugno 2021.