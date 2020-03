Coronavirus: effetto sull’economia secondo CNA

Le imprese emiliano-romagnole mostrano di reagire con adeguata tempestività al nuovo contesto. Quelle che operano nei settori più esposti e che stanno subendo l’impatto maggiore hanno già messo in campo le prime contromisure attraverso contatti con clienti e fornitori o individuando soluzioni adeguate per la gestione del personale (il 47,1% delle imprese turistiche, il 45,3% per quelle di servizi alle imprese e il 41,0% per i servizi alla persona). In media il 36,8% ha già definito e/o avviato azioni per fronteggiare la situazione.

Se la fase di emergenza dovesse prolungarsi il 66,9% delle imprese intervistate ritiene probabile il ricorso ad ammortizzatori sociali. Percentuale che sale al 75% nella moda, 74% nella meccanica e 69,4% nel trasporto persone. Tutti gli altri comparti mostrano percentuali superiori al 66% ad eccezione dei servizi alle imprese (il 52,8%) e servizi alla persona (55,2%).

“Le imprese della nostra regione sono oggi particolarmente esposte – afferma il direttore di CNA Emilia Romagna Fabio Bezzi – e, pur apprezzando la tempestività mostrata sia dal Governo che dalla Regione Emilia Romagna nell’affrontare l’emergenza, riteniamo urgente procedere rapidamente nella definizione di un piano d’azione straordinario con misure rivolte alle micro e alle piccole imprese finalizzato ad imprimere una scossa all’economia dei nostri territori, in sofferenza da troppo tempo”.

“L’emergenza in atto – continua Bezzi – sta generando effetti molto negativi su interi settori e filiere che richiedono immediate misure di sostegno e di ristoro dei danni. In particolare registriamo un blocco pressoché totale nel settore privato del trasporto persone, gravi difficoltà nel trasporto merci, blocco nel turismo, nei servizi di allestimento fieristico e organizzazione eventi, e difficoltà trasversali a tutti i settori principali della manifattura e dei servizi in Emilia-Romagna. In particolare per quanto riguarda la manifattura si stanno già subendo i cali degli ordinativi provenienti dalla Cina e dai paesi esteri più colpiti, mentre ci sono rallentamenti negli approvvigionamenti di materie prime e semilavorati. Per quanto riguarda i servizi alle persone, i provvedimenti restrittivi generano una forte flessione della domanda. Lo stesso vale per i servizi di ristorazione e somministrazione, con conseguenze per la filiera alimentare interessata. La gestione di questa emergenza – conclude Bezzi – richiede risposte non convenzionali, questi numeri dimostrano quanto sia necessaria un’azione straordinaria per sostenere le nostre economie territoriali”.