Stop barriere architettoniche, ecco il bando

Da alcuni giorni è consultabile sul sito web del Comune di Cesenatico nella sezione tematica “Servizi al cittadino e alle famiglie” un avviso pubblico per richiedere contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I cittadini portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, i loro tutori o esercenti la potestà̀ o l’amministratore di sostegno possono, infatti, chiedere contributi per la realizzazione di opere che consentano il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati in cui risiedono.

Tra le opere previste all’interno del bando sono comprese le rampe di accesso agli edifici, i servo scala, l’elevatore, l’ascensore, l’ampliamento della porta di ingresso, l’installazione di meccanismi di apertura e chiusura delle porte, l’installazione di dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità del disabile nella casa ove vive.

La richiesta di contributo deve riguardare opere non ancora realizzate, su edifici esistenti dall’11 agosto 1989 e non ristrutturati dopo l’11 agosto 1989. La domanda dovrà, inoltre, contenere tra i documenti da allegare, una breve descrizione delle opere da realizzare, gli ostacoli che si intendono rimuovere, la spesa prevista. Come indicato nell’avviso pubblico, avranno la precedenza le domande di portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione.

È possibile inoltrare la richiesta al Comune utilizzando l’apposito modulo reperibile presso l’Urp o SU QUESTA PAGINA per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesenatico entro le ore 12,30 del 1 marzo 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Settore -4 Sviluppo del Territorio – Ufficio Attività Economiche – Suap (tel. 0547/79419).