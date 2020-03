Una mostra dedicata alle donne

Sarà allestita da sabato 7 marzo a lunedì 13 aprile alla Galleria Comunale d’Arte Leonardo da Vinci di Cesenatico la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti” con opere del pittore e scultore cesenate Luciano Navacchia.

“L’artista presenta le ‘donne d’altrove’ in occasione della Festa della Donna di domenica 8 marzo – spiega l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli – Il loro straordinario effetto simbolico, come figure provenienti da mondi lontani nel tempo e nello spazio, ma con un arcaismo che si specchia e si esalta nella più stretta attualità del nostro tempo. Davanti a queste opere il nostro pensiero va alle donne oggi alle ricerca disperata di un luogo dove poter vivere e far vivere i loro figli. Donne alle quali mai vero e concreto gesto d’umanità dovrebbe essere negato”.

In esposizione figurano oltre venti sculture, anche di grandi dimensioni, alcune delle quali mai prima esposte in pubblico. Si tratta di opere realizzate dall’artista attraverso speciali procedure di assemblaggio di materiali metallici sapientemente lavorati e decorati.

“Soggetto dominante per Navacchia è da sempre la figura al femminile – spiega Orlando Piraccini, ideatore e curatore della mostra – ogni scultura presente in mostra, si esalta come splendida presenza totemica”. Completa il suggestivo allestimento, che si avvale dell’apporto dell’architetto Giampiero Teodorani, una serie di dipinti che scandiscono l’ultimo periodo di lavoro dell’artista.

La mostra resterà aperta con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi, 10-12 e 15-19, nel rispetto delle norme di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus, e cioè in “modalità tali da evitare assembramenti di persone […] e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”; il personale addetto è incaricato di dare le necessarie indicazioni per ricordare e favorire il rispetto delle prescrizioni e di vigilare sulla loro effettiva osservanza. Per lo stesso motivo non si svolgerà l’evento di inaugurazione della mostra, che è rinviato a data da destinarsi.