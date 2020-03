Coronavirus: a Cesenatico gestori negligenti

Coronavirus: a Cesenatico gestori di pub e ristoranti non rispettano le normative ministeriali sull’affollamento di clienti nei locali. E’ il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, a scriverlo sui social con un appello ai cittadino.

Cari cittadini,

è sabato, giorno dedicato al tempo libero, allo svago e al divertimento. Purtroppo da un paio di settimane stiamo vivendo una situazione difficile legata alla diffusione del Coronavirus.

Le nostre strutture sanitarie stanno lavorando a pieno regime, il personale medico e gli infermieri stanno andando spesso oltre i turni di lavoro per fronteggiare un’emergenza sanitaria che non ha eguali nei nostri tempi.

Proprio per questo vi chiedo di rispettare le regole contenute nel Dpcm del Governo.

In queste ore io e la Polizia Locale di Cesenatico stiamo ricevendo segnalazioni di gestori che non rispettano le norme in vigore. Ai gestori che non rispettano le norme vorrei ricordare che alla sanzione penale si possono aggiungere ulteriori misure che possono incidere sulla prosecuzione dell’attività.