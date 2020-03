Coronavirus, rinviata al 2021 Attraverso Cesenatico

Anche Attraverso Cesenatico rientra nelle categorie da sospendere nel rispetto delle disposizioni ministeriali del 4 marzo 2020 vista l’emergenza sanitaria e il contrasto del Coronavirus.

Sabato 7 e domenica 8 marzo sono quindi annullate le competizioni in programma. Le gare principe di domenica 8 marzo non verranno recuperate e per queste lo staff inizierà a lavorare all’edizione 2021. L’organizzazione invece ha intenzione di recuperare la Cesenatico Kids Run. Se l’emergenza sanitaria rientrerà e non saranno disposti nuovi decreti ministeriali di sospensione la gara per i più piccoli sarà in programma sabato 18 aprile 2020.

Come fare per recuperare l’iscrizione? Per tutti gli iscritti alla gara competitiva tramite la campagna ENDU REaction entro domenica 15 marzo le possibilità saranno due: mantenere l’iscrizione per l’edizione 2021 oppure richiedere un voucher pari al 90% del valore della quota d’iscrizione pagata utilizzabile per il pagamento di qualsiasi altra iscrizione su ENDU. Collegandosi alla pagina CLICCA QUI si potrà attivare l’opzione scelta.

Tutti coloro che invece hanno effettuato l’iscrizione diretta e non on line dovranno contattare l’organizzazione alla mail atl.cesenatico@gmail.com.

“Ci scusiamo per l’accaduto anche se non ne siamo i responsabili. La salute di ognuno di noi e il rispetto delle regole sono insite in ogni sportivo e Attraverso Cesenatico ha scelto ancora una volta di essere un esempio anche se in un frangente poco felice. Siamo certi della comprensione degli atleti, partecipanti e camminatori e promettiamo di metterci tutta la nostra buona volontà e l’audacia che abbiamo a disposizione per tenere fede al nostro impegno”, spiegano dall’organizzazione.