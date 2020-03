Coronavirus a Cesenatico, nuove norme

Anche Cesenatico, così come in tutta la Regione, mette in atto nuove norme per l’accesso agli uffici pubblici. Allo scopo di dare piena attuazione alle misure adottate dal Governo per il contenimento del Coronavirus, a partire da domani (martedì 10 marzo 2020), saranno operative in tutte le sedi del Comune di Cesenatico le seguenti disposizioni:

sono sospese giornate, orari di ricevimento del pubblico e appuntamenti per tutti i servizi e gli uffici comunali fino al prossimo 3 aprile. Per ogni necessità o urgenza i cittadini potranno contattare telefonicamente l’ufficio di interesse e concordare la soluzione con il dipendente o il dirigente competente

resteranno aperti al pubblico, con le opportune limitazioni di ingresso e adeguate misure igieniche (lavaggio e disinfezione delle mani, utilizzo di mascherina da parte di cittadini affetti da patologie, distanza dal personale allo sportello di almeno 1 metro) esclusivamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’ufficio per i servizi demografici e l’ufficio per l’accoglienza e l’informazione turistica, ciascuno nelle proprie sedi.