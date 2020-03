Consegna a casa dei farmaci, ecco le info e il numero verde

I soggetti non in grado di camminare, per una patologia cronica o grave, che non abbiano a disposizione persone che possano recarsi in farmacia, possono rivolgersi al proprio farmacista oppure chiamare il numero verde 800189521 (attivo i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) e fornire all’operatore le generalità e l’indirizzo al quale recapitare il farmaco.

Il servizio è gratuito.

L’operatore del call center mette in contatto telefonicamente il cittadino con la Farmacia più vicina, individuata tramite un programma di geolocalizzazione. L’interessato comunica direttamente al Farmacista il farmaco di cui ha bisogno e prende accordi per il ritiro della ricetta, se necessaria, e la consegna del farmaco. Il servizio non garantisce consegne urgenti.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, la farmacia dovrà consegnare i medicinali contenuti in un involucro che non consenta di identificare il farmaco dispensato.

Il servizio è offerto dalle Farmacie associate a Federfarma.

Elenco delle farmacie di Cesenatico:

Farmacia ADRIA SNC – viale delle Nazioni 159 (Villamarina) Tel 0547-86183

Farmacia Comunale Cesenatico – via Cesenatico 623 (Bagnarola) Tel 0547-311499

Farmacia Faedi SNC – Viale Trento 12 – Tel 0547-80057

Farmacia Grassi SNC – via Gramsci 9 (Madonnina) – Tel 0547-81662

Farmacia IOLI SAS – Corso Garibaldi 7 – Tel 0547-80037

Farmacia SALA SNC – Via Campone Sala 387 – (Sala) – Tel 0547-88110