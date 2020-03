Cosa si può fare e cosa evitare, ecco il decalogo

Le ultime direttive del Governo hanno messo tutti in allerta. La vita di ognuno è costretta a cambiare per rispettare le linee guida del Governo. Le macro disposizioni fondamentalmente invitano tutti a restare a casa il più possibile e a salvaguardare la propria salute e quella degli altri. Ma ognuno ha proprie esigenze personali, lavorative su cui ci sono punti interrogativi. Cosa si può fare? Cosa no? Così il Governo ha previsto un decalogo con alcuni casi modello che si possono seguire. Si cerca di dare risposte, ad esempio a chi per lavoro si deve spostare, a chi si chiede se può accudire i genitori e a chi deve far spesa in un altro comune.

Ovviamente non è possibile prendere in esame tutti i casi di ogni singolo cittadino quindi le tre macrocategorie che consentono spostamenti sono quelle già note: per necessità, per lavoro e per motivi legati alla salute.

Ecco il decalogo previsto dal decreto della presidenza dei ministri aggiornato.