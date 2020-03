Non c’è una “disinfestazione” con elicotteri

È semplice: pensare prima di divulgare. Da ripetere come un mantra ogni volta che sul cellulare ci arrivano messaggi allarmistici da fonti non precisate. Ok il messaggio vi arriva da un vostro amico, collega, fidanzato, ma chi parla, chi è? Chi ha scritto il messaggio originario, chi è? Mettereste le mani sul fuoco su ciò che dice una persona che non conoscete che vi parla di Torino o Frittole? L’ultimo messaggio che serpeggia come un virus tra i cellulari delle chat di whatsapp, ricettacolo di mine vaganti formato post, è celestiale. Nel senso che dal cielo dovrebbe arrivare…

“Dalle ore 11 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città come c’è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare.

Fate girare sms”. Zone di avvistamento Gambettola e Cesenatico.

Prima di divulgare sciocchezze ai mille gruppi a cui siamo iscritti, facciamoci delle domande. “Possibile che un’informazione di questo tipo non debba essere annunciata dal Comune o dal sindaco anche su facebook?”.

In conclusione, oltre a lavarsi le mani, e a evitare il contagio in tutti i modi, ricordiamoci di non farci prendere il panico da notizie infondate e a non divulgarle.