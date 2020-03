Conte: “Aperti solo supermercati e farmacie”

Il premier Conte in diretta facebook ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus. In diretta facebook ha annunciato che si tratta di una sfida che riguarda la sanità e l’economia. “Ho fatto un patto con la coscienza, al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani e solo pochi giorni fa vi ho chiesto di uscire solo per lo stretto necessario. E gli italiani hanno risposto in maniera straordinaria, ma sapevo che si trattava di un primo passo e sapevo non sarebbe stato l’ultimo” E poi l’annuncio.

“Questo è il momento di compiere un passo in più. L’Italia sarà sempre protetta, ma da ora si chiudono tutte le attività commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, supermercati. Quindi non c’è bisogno di far corse agli scaffali. Chiudiamo negozi, bar, pub ristoranti, centri estetici, mense che non garantiscono le distanze di un metro, parrucchieri. Per le attività produttive vanno agevolate le ferie e vanno chiusi i reparti aziendali non utili alla produzione e devono assumere protocolli di sicurezza per evitare il contagio e nel rispetto della normativa igienico sanitaria”. Mentre saranno aperte edicole e tabacchi.

“Resta garantito il servizio di pubblico trasporto, servizi postali e bancari. Garantite le attività di trasformazione agroalimentare e delle filiere rispettando le regole igienico sanitarie”. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità. Resta consentita la consegna a domicilio.

“Gli effetti di questo sforzo lo vedremo tra un paio di settimane e questo è molto importante saperlo. A breve nominerò un commissario per potenziare le strutture ospedaliere e lavorerò per rafforzare la dotazione di strumentazioni per potenziare le terapie intensive e la produzione industriale di ciò che manca. Domenico Arcuri, ad di Invitalia è la persona scelta. Siamo una comunità, e questa è la forza del nostro paese. Tutti insieme ce la faremo”. La validità di questo provvedimento è fissata da 12 marzo al 25 marzo.

Poche ore prima dell’annuncio Conte ha ottenuto la promessa di finanziamenti dall’Ue.

“Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica“. Lo ha annunciato il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di Coronavirus. “L’Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione”.