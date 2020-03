La mappa delle attività aperte a Cesenatico

Sono sospese in tutta Italia le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno). Mentre restano garantite le consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa, mercati di ogni genere. Saranno invece aperti tabacchi, lavanderie ed edicole. Lavoreranno anche idraulici, meccanici, benzinai e pompe funebri. Le industrie resteranno aperte, ma con “misure di sicurezza”, cioè purché si premuniscano con tutte le cautele del caso per evitare il contagio.

Sono le nuove restrizioni annunciate a reti unificate ieri sera dal premier Giuseppe Conte. E Cesenatico si risveglia come una città spettrale, surreale. Le persone in giro sono poche, molte indossano la mascherina d’ordinanza, altre si spostano in bicicletta o in auto, tutte con l’auto-certificazione ministeriale in tasca. Abbiamo fatto un giro per la città e vi proponiamo la lista delle attività aperte.

Una lista – lo ricordiamo – in costante aggiornamento anche perché c’è chi, pur potendo restare aperto, potrebbe aver deciso di chiudere ugualmente. Se, infatti, scorrendo la lista trovate la vostra attività, fatecelo sapere e, per offrire un servizio utile ai cittadini, aggiorneremo l’elenco in tempo reale.

Detto che i grandi centri commerciali, le banche, le assicurazioni, le farmacie, le parafarmacie, i tabacchi, le edicole i benzinai hanno l’obbligo tassativo di restare aperti, ecco le altre attività che a Cesenatico sono aperte.