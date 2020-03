Coronavirus: staccate altre sei denunce

Nella giornata di mercoledì 11 marzo, la Compagnia dei carabinieri di Cesenatico ha messo in campo una serie di controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni del dpcm del 9 marzo 2020 per il contenimento del Coronavirus.

Sono state denunciate per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità 6 persone. Nello specifico è stato denunciato un cittadino filippino 22enne, residente a Cesena, controllato dai carabinieri di San Mauro Pascoli mentre percorreva a piedi via Tosi. Alla richiesta di giustificare il proprio spostamento, non ha fornito motivazioni comprese tra quelle indicate nel dpcm, riferendo di aver trascorso la notte a casa della compagna.

Inoltre sono stati denunciati per lo stesso reato cinque cittadini albanesi, residenti tra Gatteo e San Mauro Pascoli, alla richiesta di giustificare il loro spostamento non hanno fornito motivazioni comprese tra quelle indicate nel dpcm, riferendo di aver trascorso la serata nell’abitazione di un conoscente a San Mauro Pascoli.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno quotidianamente con l’impiego di almeno 12 pattuglie dell’Arma per prevenire ed eventualmente reprimere reati in genere, nonchè per verificare la corretta attuazione e il rispetto della normativa vigente ed emanata per fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffudione del covid-19.