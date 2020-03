Cesenatico Frutta attiva il servizio a domicilio

È operativo il servizio a domicilio di CesenaticoFrutta azienda di Viale Bramante, 95. È un servizio pensato per i privati che rispettano le disposizioni del Governo e che quindi cercano di uscire il meno possibile dalla propria abitazione. Così l’azienda ortofrutticola di Cesenatico ha pensato, in tempo record, di colmare questo vuoto dando un servizio utile. E che ha subito riscosso successo.

Da casa è possibile scegliere i prodotti per la propria spesa come se ci si trovasse in negozio con la comodità di ricevere la propria frutta e verdura a casa. I prodotti sono suddivisi per categorie dalla verdura di stagione al pinzimonio previste anche le insalate e i condimenti. Le quantità sono in base alle persone e comodamente riposte e consegnate in cassette. Ecco le possibilità di scelta e le info utili.