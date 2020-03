Il bon ton al tempo del Coronavirus

a cura di Merio “RedZone” Pugliese

Oggi pomeriggio sono andato alla farmacia Faedi per acquistare dei semplici scovolini per l’igiene orale. Davanti alla porta, schierati con un 3-4-3, una decina di persone in attesa.

Tenendomi a debita distanza, alzando la voce come quando entro alle Poste, ho chiesto: “Chi è l’ultimo?”. Qualcuno ha detto “IO!”, ma quasi tutti avevano la mascherina e così non ho capito da dove provenisse la voce. Alla fine, intuendo il mio imbarazzo, “l’ultimo” fortunatamente ha alzato la mano: “A so’ me giovine”.