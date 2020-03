L’amore al tempo del Coronavirus

a cura di Merio “RedZone” Pugliese

Mia figlia domani sera vuole andare a casa del suo amichetto. Le ho detto che, in base alla nuova ordinanza, andare a trovare il moroso non è considerato un “motivo d’indifferibile necessità”. Lei, in slow-motion, ha alzato gli occhi dal telefonino e mi ha fulminato con lo sguardo da Kill Bill: “Te sei fuori…”.

Ho provato a spiegarle, con tutta la pazienza del mondo, che l’ordinanza non prevede deroghe per questioni sentimentali e che, come dicevano le nostre nonne per preservare la verginità delle figlie, “l’attesa attenua le passioni piccole e aumenta quelle più grandi”. Risposta: “Bene, allora io scappo”.