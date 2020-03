Pandemia, per Cesenatico non è la prima volta

Le condizioni igieniche di Cesenatico nella relazione del dott. Marconi.

Il dottor Ginesio Marconi scrisse diverse relazioni agli inizi del 1900 e in tutte si rivelano i diversi volti di una città sospesa tra sviluppo e arretratezza, che si avvia al turismo ancora con latrine nei cortili e malattie endemiche nelle campagne.

Marconi mette in guardia i nuovi operatori economici dai comportamenti scorretti, rilevando la presenza di “esercenti che vorrebbero vendere sostanze alimentari avariate, falsificate, vini adulterati, cicoria per caffè, pesce fradicio, baccalà puzzolente, latte annacquato, affittare camere e case in condizioni luride”. Indica la necessità di un adeguato sistema fognario: “la zona dove sono distribuite le ghiacciaie per la conservazione del pesce lascia molto, anzi troppo, a desiderare in quanto a nettezza. la scarsezza dell’acqua e la mancanza di fognatura per smaltire l’acqua usata per la manipolazione del pesce rendono l’aria del rione nauseante”.

E ancora critica la presenza di latrine e letamai nel centro cittadino, Marconi fa riferimento a via Squero e nelle campagne dove esistono “umili stamberghe per lo più di un solo vano, senza finestra e senza soffitto, dove sono accalcate 8-10 persone della famiglia. Tra gli individui che così vivono serpeggia la tubercolosi, il ratichismo, la scrofola e la pellagra”. La pellagra è la malattia che colpisce chi è costretto ad alimentarsi esclusivamente di granoturco e conduce molto spesso alla pazzia: infatti in 17 anni partono da Cesenatico per il manicomio di Imola ben 25 pellagrosi.

Alla pellagra, a Cesenatico, si aggiunge la tubercolosi. Alla fine per Marconi la causa di queste malattie è sociale ed economica: “l’ideale dell’igiene sarebbe il miglioramento delle case, il loro sfollamento, un’alimentazione sana e abbondante per ogni individuo”.

*riferimento bibliografico Storia di Cesenatico di Davide Gnola.