Coronavirus: due denunce a Cesenatico

Coronavirus: staccate le prime due denunce a Cesenatico. La Polizia Locale di Cesenatico ha denunciato due ragazzi (uno minorenne), residenti a Cesena, mentre si trovavano nella città leonardesca. Verso le 15 di oggi (venerdì 13 marzo) a Valverde sono stati denunciati due giovani (un ventenne) e un minorenne (16 anni) entrambi residenti a Cesena nella stessa palazzina, individuati all’uscita dalla spiaggia senza adeguata spiegazione. Alla richiesta da parte degli agenti del nucleo “Controllo di Vicinato”, di giustificare la loro presenza a Cesenatico, hanno dichiarato di essere venuti in autobus per trovare la fidanzata del maggiorenne. Non rientrando questa, nelle giustificazioni previste dal Dpcm 11 marzo 2020 e precedenti, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì (il maggiorenne) e al tribunale dei minori di Bologna il minorenne che, contestualmente, è stato affidato alla madre.

“Rinnovo ancora una volta – è l’appello accorato di Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico – di rimanere nelle proprie abitazioni e di uscire solo per giustificati motivi (esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientri presso la propria residenza) perché è in atto a Cesenatico un controllo a tappeto, da parte della polizia locale, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, del rispetto di questo regole stringenti, ma necessarie per la salute pubblica”.

La Prefettura di Forlì-Cesena rende noto che nella giornata di ieri (giovedì 11 marzo) sul territorio provinciale sono state 13 le denunce staccate dalle forze dell’ordine per lo stesso reato. Inoltre sono state controllate 490 attività commerciali, nessuna delle quali era irregolare.