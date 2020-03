Gozzoli: “Giro e Nove Colli? Noi ci proviamo”

Con lucido realismo ma senza perdere mai la fiducia, incrociando le dita e sperando che il virus si arrenda prima dell’estate, nessuno a Cesenatico – almeno per il momento – è disposto a pensare che Giro d’Italia (21 maggio) e Nove Colli (24 maggio) possano saltare.

Un atto di fede più che una previsione, che oggi – a dire il vero – ha un po’ vacillato di fronte alla notizia della cancellazione delle prime tre tappe del Giro d’Italia, quelle che avrebbero dovuto svolgersi su territorio ungherese.

In ogni caso, il danno economico per il tessuto turistico locale sarebbe troppo elevato. Dunque, il comitato di tappa di Cesenatico continua a lavorare duramente come se la corsa dovesse svolgersi regolarmente: “Stiamo lavorando come da programma – ha spiegato al portale inbici.net il sindaco Matteo Gozzoli – sia per quanto riguarda la tappa del Giro che per la Nove Colli. Pochi giorni fa abbiamo svolto una riunione in videoconferenza con il Gs Fausto Coppi e abbiamo deciso di andare avanti, anche perché non abbiamo ancora notizie ufficiali da parte di Rcs Sport. Ci aspettiamo maggiori conferme in vista della prossima riunione, prevista per i primi di aprile, sperando che per quel periodo la situazione possa tornare alla normalità”.

Il comune di Cesenatico, intanto, ha iniziato le operazioni di asfaltatura delle strade, e non solo: “E’ un’organizzazione molto complessa – conclude il primo cittadino – ed è chiaro che le notizie legate al Coronavirus non ci facilitano, ma l’obiettivo è quello di continuare a lavorare come se entrambe le corse dovessero svolgersi. Speriamo davvero che per quella data la situazione possa migliorare”.