La truffa del tampone, ecco come funziona

Era solo questione di tempo. Prima o poi sarebbero arrivati gli sciacalli che sfruttano l’emergenza creando panico per truffare soprattutto anziani. Il conto alla rovescia è scaduto oggi quando ci è giunta segnalazione da un comune vicino. Ci sono persone che chiamano o che si presentano alla porta della preda potenziale per fare così detti “tamponi” a domicilio. Servizio che non esiste e che costituisce un tentativo per intrufolarsi in casa e, con la scusa di ottenere fiducia, arraffare beni ai malcapitati. Quindi si chiede non solo di prestare attenzione, ma anche di segnalare alle forze dell’ordine e sui vari gruppi di “vigilanza di quartiere” chi avvista truffatori al fine di mettere in allerta tutti.