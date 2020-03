Sospese le visite negli ambulatori privati: “Trattiamo solo le emergenze”

E se in questi giorni mi prende il mal di denti? Oppure mi sveglio con un epistassi o con uno strano sfogo cutaneo? A chi posso rivolgermi?

Anche i piccoli disturbi di salute, quelli per i quali abitualmente ricorriamo allo specialista, in questi giorni di forzata clausura, possono diventare un problema.

Ma niente panico. Quasi tutti i centri medici di Cesenatico e gli ambulatori privati degli specialisti hanno deciso, infatti, di proseguire la loro attività. Anche se con orari ridotti e con pesanti limitazioni. Sospese, in particolare, tutte le prestazioni ordinarie. Ammesse soltanto le cosiddette “situazioni di emergenza”.

Dunque, in questi giorni, chi aveva ad esempio la visita dal dentista avrà sicuramente ricevuto la telefonata che preannunciava l’annullamento dell’appuntamento. Per evitare rischi di contagio, il calco delle protesi, la periodica pulizia orale e le devitalizzazioni possono attendere. Ci si può rivolgere ai dentisti solo in caso di emergenza, ovvero per il classico (ed insopportabile) mal di denti.

Stessa situazione nei poli-ambulatori privati dove sono stati rinviati tutti gli appuntamenti in agenda e dove, con tutte le precauzioni del caso, si gestiscono soltanto i casi d’emergenza.

Ma quando un caso può definirsi “d’emergenza”? Detto che esiste un margine di discrezionalità, ogni situazione viene valutata in maniera soggettiva e, solo in presenza di comprovati elementi d’urgenza, si propende per la visita ambulatoriale. Visita che, va detto, viene effettuata con un protocollo rigorosissimo, ovvero una scrupolosa sanificazione dei locali e dei macchinari ambulatoriali, il trattamento disinfettante del paziente con prodotti a base di etanolo e l’utilizzo da parte del personale paramedico di occhiali, guanti e mascherine.

In tutti gli altri casi, ovvero se il medico ritiene la visita non urgente, viene comunque garantita un’assistenza a distanza (telefonica e, in alcuni casi, anche video) e, quando necessario, la prescrizione dei medicinali avviene via web.

E la tecnologia digitale viene in soccorso soprattutto di psicologi e psichiatri che, laddove possibile, continuano a seguire i loro pazienti con sedute psicoterapiche online. Insomma, almeno fino al 3 aprile, la rete sanitaria non funzionerà regolarmente, ma per qualsiasi urgenza anche a Cesenatico il servizio verrà comunque garantito.