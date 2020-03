Spada: “Nove Colli annullata? Impossibile restituire tutta l’iscrizione”

Alessandro Spada, fino a poche ore fa c’era un cauto ottimismo, adesso – con l’annuncio ufficiale dello slittamento della partenza del Giro d’Italia (leggi qui) – il quadro per Cesenatico si complica…

“In effetti, nell’ultimo incontro in video-conferenza con il sindaco, si era deciso di continuare a lavorare puntando ancora sulle date del 21 e del 24 maggio. E’ chiaro che questa notizia rivoluziona lo scenario e ci costringerà a nuove inevitabili valutazioni”.

La Nove Colli è a rischio?

“Lo è come tutte le manifestazioni in programma nel mese di maggio. Né più né meno. Noi, lo ripeto, stiamo continuando a lavorare tenendo come orizzonte la data ufficiale del 24 maggio, ma è chiaro che tutto dipenderà dalla situazione internazionale e dalle relative ordinanze del nostro Governo. In ogni caso, per questioni logistiche ed organizzative, tra il 4 e il 10 aprile, prenderemo una decisione definitiva e la comunicheremo”.

Quali sono le opzioni?

“Direi tre: la conferma della data del 24 maggio, l’annullamento definitivo o il posticipo della gara in altra data”.

Nel caso venisse posticipata è già possibile ipotizzare almeno il mese?

“No, sinceramente oggi è molto complicato azzardare proiezioni. Ma è chiaro che faremo di tutto per non annullare questa 50esima edizione. Se fosse per me io organizzerei una Nove Colli ogni domenica…”.

Nel caso la gara venisse annullata, che ne sarà della quota d’iscrizione di 110 euro già versata da 12mila ciclo-amatori?

“E’ prematuro stabilirlo, ma è chiaro che, come Fausto Coppi, noi abbiamo già speso almeno l’80% di quel budget e dunque escluderei a priori una restituzione totale della quota. Tutte le spese relative all’organizzazione, a parte il comparto dell’alimentare, ormai sono state fatte. In caso di cancellazione, vedo più fattibile spedire il gadget ufficiale a casa e poi studiare dei benefit validi magari per l’edizione successiva”.