Gli appena nati ai tempi del coronavirus

Se il Coronavirus ha inciso positivamente sulle nascite lo vedremo tra qualche mese. Intanto è possibile conoscere i primi dati sui nati durante questo periodo così particolare. Abbiamo accolto la gentile richiesta di un lettore e grazie alla disponibilità del comune abbiamo ricavato le informazioni che seguono. L’ospedale in cui avvengono le nascite è il Bufalini di Cesena che dispone del reparto di Ostetricia.

Ad oggi non è possibile avere cifre consolidate perché le persone hanno 15/20 giorni di tempo per andare a denunciare la nascita. Quindi se un bimbo è nato il 28 febbraio i genitori potrebbero ancora non essere andati in Comune a denunciarlo. Dal 5 febbraio al 28 febbraio sono venuti al mondo 8 femmine e 5 maschi. Nel dettaglio, dal 18 febbraio sono nati 4 maschi e 5 femmine.

foto in apertura Photo by Rene Asmussen from Pexels