Gruppo di ciclo-amatori di Cesenatico fermati a Gambettola!

Malgrado gli sperticati appelli e le campagne di sensibilizzazione (testimonial anche molti campioni del ciclismo) c’è chi continua, irresponsabilmente, a fare di testa propria.

Come quel gruppetto di ciclo-amatori di Cesenatico che, questa mattina, è stato sorpreso mentre percorreva in bicicletta, in fila indiana, una stradina nel territorio comunale di Gambettola.

Dopo aver spiegato ai carabinieri le ragioni “indifferibili” della loro uscita in bicicletta (“dovevamo allenarci”), adesso, oltre alla multa di 207 euro, rischiano una denuncia penale.

Sulla vicenda si registra la dura presa di posizione della Asd Fausto Coppi che, per bocca del segretario generale Mirco Lasagni, rinnova ai propri tesserati l’invito “a rispettare le misure imposte dal DPCM che vieta categoricamente spostamenti in bicicletta che non siano all’interno del territorio comunale e non necessari”.

Lasagni, in un duro post su facebook, ricorda che è “vietato uscire in bicicletta da corsa o mtb sia singolarmente che in gruppo”, precisando che “non è più solo una questione di buonsenso, ma è un obbligo di legge”.

Infine, l’avvertimento: “Sperando una volta per tutte di aver chiarito il concetto, la società si riserva il diritto di prendere provvedimenti verso i propri tesserati che non rispetteranno la legge”.