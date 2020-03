I led abbattono il costi dell’illuminazione pubblica

Un dato estremamente positivo considerato che gli interventi di riqualificazione e di adeguamento sono, ad oggi, ancora in corso.

Tra i servizi erogati vi è, inoltre, un efficace sistema di segnalazioni. È, di fatto, possibile segnalare un mal funzionamento telefonando al numero verde 800.978.447, attivo 24 ore su 24 o inviando una mail all’indirizzo segnalazioni.guasti@citelum.it.

Le segnalazioni per l’anno 2019 sono state 4.536 di cui in codice Verde 3.391, in codice Giallo 55 e in codice Rosso 1.090.

“La conversione degli impianti della pubblica illuminazione è un’azione importante, non solo per ridurre il consumo energetico ed abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti – ma ci consente anche di verificare e tenere sempre adeguato e manutentato un sistema impiantistico che, in numerosi casi, era sia vetusto che inadeguato; inoltre la nuova illuminazione ci permette di ripensare a parti della città anche dal punto di vista di miglioramento delle qualità architettoniche e di sicurezza e ci consente di valutare la possibilità di implementare le linee di illuminazione ove non presenti.”

“L’investimento sulla pubblica illuminazione ci ha permesso di intervenire in maniera diffusa su tutto il territorio comunale consentendo di migliorare le condizioni di illuminazione in vari punti – conclude il Sindaco Matteo Gozzoli – Nel 2020 stiamo procedendo con ulteriori progetti che miglioreranno strade importanti come Via Bramante, Torino, via Fossa e altre”.