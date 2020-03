Le personalità al tempo del Coronavirus

C’è la casalinga laureata ad Harvard, con master in virologia che, tra un bucato e l’aspirapolvere, dispensa consigli come Gesù nel tempio. Ti spiattella sotto il naso documenti scientifici presi qua e là, ma è riconoscibile perché finisce sempre i suoi interventi con l’immancabile “Ma sa fet a posta?”.

E poi c’è il saggio, quello che anziché mettere le distanze prende le misure, che si informa ma non si fa ossessionare. Che non fa l’eremita ma neppure il viveur, che non cerca soluzioni ma l’equilibrio, che condivide soltanto informazioni attendibili e certificate. Non lo trovi in cattedra ma neppure dietro la lavagna. E’ l’uomo del buon senso, quello che s’informa e non perde l’ottimismo. Perché, in fondo, come cantava J-Ax, “ancora un’altra estate arriverà”.