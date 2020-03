Smart working, il dono di un’azienda di Cesenatico

Anche la Securitaly di Cesenatico – azienda leader nel settore della distribuzione e vendita di metal detector e di apparati per la sicurezza e l’industria – ha aderito alla campagna di solidarietà digitale per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Poiché in questo periodo, come indicato anche dal D.P.C.M. dello scorso 4 marzo, molte aziende devono ricorrere allo “smart working”, la divisione iAccess ha deciso di aiutare le aziende del territorio, offrendo gratuitamente per tre mesi il servizio “Smart Access”, un software studiato per la marcatura dei dipendenti da casa.

Il sistema, che garantisce una precisione assoluta dell’orario di marcatura, prevede il timbro del lavoratore all’inizio e alla fine delle sua attività da Smartphone, Tablet e Pc.

Il datore di lavoro potrà ottenere così report dettagliati non solo su orari, ma anche sul luogo preciso in cui vengono effettuate le timbrature grazie alla funzione di geo-localizzazione.

“Sono momenti difficili per tutta l’Italia – spiega Roberto Terranova, uno dei titolari – e, per uscirne al più presto, tutti devono fare la propria parte. Per questo anche noi abbiamo deciso di dare una mano concreta, offrendo alle aziende un servizio che riteniamo possa essere molto utile in questo periodo”.

L’attivazione del servizio, come detto, è del tutto gratuita e, alla scadenza dei 90 giorni, smetterà di funzionare e nulla sarà dovuto: “L’auspicio – conclude – è che questa nostra piccola iniziativa possa aiutare le aziende italiane a superare questo periodo di difficoltà”.

