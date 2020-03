Aperitivo e musica on line a Bagnarola

Un aperitivo a distanza. E’ questa l’idea che arriva da Bagnarola. Un aperitivo in diretta live sul gruppo Bagnarola di Cesenatico alle 17.45 di oggi (domenica 15 marzo). “Tirate fuori i bicchieri, il prosecco, lo spumante o il fondo di Tavernello rimasto in frigo e brindiamo insieme! Poi preparate le casse, collegatele al cellulare e spariamo musica dai balconi di Bagnarola: brindate con noi e col vostro dirimpettaio di balcone!”.

Alle 17.45 si parte con la pre-diretta live sul gruppo Facebook alle 18 si cede la live a dj Mugo per 30/40 minuti di aperi-musica. “Siete invitati a commentare durante tutta la live. Chi non commenta, anche solo per un saluto, lo trasferiamo di peso in zone limitrofe. Dal Borgo Messico al Borgo Galufun, dalla Tenuta alla via Torri, dalla Balitrona al Quartiere Nuovo passando per le Strade Nuove voglio tutti collegati e voglio un saluto in live da tutti nessuno escluso! #andratuttobene”.