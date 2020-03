Cesenatico si ferma. O quasi – Video

Domenica mattina, Cesenatico si ferma. Non ci sono persone a spasso per il canale, ferme nei bar o tra le panche di San Giacomo. Per città si aggirano solo alcuni irriducibili con mascherina. Chi in bici, chi porta a spasso cani pronti per la prossima maratona, alcuni addirittura sono in auto, da soli, con mascherina (?!). Per il momento la città ha risposto agli appelli delle istituzioni dando prova di coscienza e impegno!