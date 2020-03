Sei di Cesenatico se… fa beneficenza

Il gruppone facebook “Sei di Cesenatico se” risponde all’appello della solidarietà insieme a Chi Burdel. E forte delle sue migliaia di aderenti, partecipanti e iscritti promuove, grazie agli amministratori Denis Magalotti, Marco Fucci e Giuseppe Angelini una raccolta fondi pro Bufalini.

Ecco l’appello che è pubblicato in evidenza: “Sei di Cesenatico se… fai beneficenza a chi in questo momento così difficile si sta dando da fare rischiando la propria vita. Così, il nostro gruppo: sei di Cesenatico se… e l’associazione benefica : Chi Burdèl apre la raccolta fondi per l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Col cuore in mano vi chiediamo di aiutarci. Ecco l’iban per la donazione: IT 39 W0885224002005010081383 Romagna Banca Credito Cooperativo