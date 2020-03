Anche Cesenatico ha il suo supereroe. In tempo di Coronavirus viaggia la creatività “per regalare un sorriso in un momento di sconforto generale”. Così è nata l’idea ad Andrea Gozdek, titolare del Beerstop in piazza delle Conserve 15 a Cesenatico (telefono 333 4265697).

Birre artigianali a domicilio, consegnate in costume. Da Beerman. “Metto un po’ di allegria – spiega Andrea – Tutti quelli che mi vedono, si vogliono scattare una fotografia con me. E la cosa che più mi ha fatto piacere è stato quando un cliente mi ha detto: ‘Ero da solo in casa, mi hai regalato un sorriso'”. Chapeau!