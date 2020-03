Ecco “Houseparty”, la chat per sentirsi più vicini

La tecnologia digitale, si sa, soprattutto per gli adolescenti, può essere alienante. Ma, in questo clima da Ground Zero, le applicazioni dei nostri smartphone ci regalano anche nuove opportunità di socializzazione.

Prima di tutti, come sempre, se ne sono accorti i nostri figli che, segregati nelle loro stanzette, hanno scoperto nel play-store l’ormai notissima “Houseparty”, una nuova chat-video gratuita che accorcia le distanze e consente d’incontrarsi virtualmente.

In questi giorni è stata scaricata da oltre dieci milioni di utenti, giovani ma anche meno giovani, che – per mantenere accesa la fiammella dei rapporti sociali – ogni giorno si ritrovano per quattro chiacchiere, un aperitivo e, a volte, anche per cenare tutti assieme.

L’applicazione, infatti, consente la connessione a ben sette utenti contemporaneamente e, oltre al servizio simultaneo di chat-video, propone anche dei divertenti giochi di società.

E’ possibile scaricare l’applicazione da qualsiasi dispositivo smartphone, tablet o pc semplicemente digitando houseparty nel vostro play-store.