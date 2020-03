Il nuovo business delle mascherine tra griffe e fai da te

Nel mondo del web se ne trovano per tutti i gusti e tutti i prezzi. Stiamo parlando delle mascherine che, in questo frangente di epidemia Coronavirus, stanno andando per la maggiore.

Così nelle vetrine online le mascherine sono introvabili, oppure se si trovano hanno prezzi davvero esagerati. Già prima della psicosi virus la mascherina protettiva si è diffusa come accessorio da indossare nei luoghi affollati e anche le griffe le hanno proposte come anti-smog e ora vista la richiesta del mercato, le hanno rilanciate. Inoltre ci si mettono anche le celebrities a dare una mano alle vendite delle mascherine griffate, che sembrerebbe abbiano avuto infatti un’impennata commerciale del 147%, secondo quanto riferisce la piattaforma di moda Lyst, soprattutto dopo la recente apparizione di Billie Eilish ai Grammy 2020, con la mascherina Gucci logata, in tulle nero e doppia G di cristalli. Anche su Google le vendite sono salite del 200%. Molto richiesta dai giovani anche la mascherina di Off-White, seguita da quella con stampa tipica Monogram di Louis Vuitton e da quella di Marcelo Burlon modello Black Wings. Anche le mascherine di Fendi erano già in vendita prima dell’allarme. Sono in pura seta nei colori tipici della maison e hanno un prezzo da “investimento” in accessorio di vero lusso: 190 euro ciascuna, ma già introvabili.

Ma anche i prezzi delle spedizioni non scherzano. Su AliExpress ad esempio con la consegna garantita entro 7-14 giorni il costo è di 97,26 euro, mentre per avere le mascherine a casa propria entro il 30 marzo il costo è di 111,19 euro.

Per tornare a Cesenatico alcune ditte hanno deciso di iniziare a implementare la propria produzione con mascherine. E’ il caso di Adria Bandiere, storica ditta di produzione di bandiere, e della stilista Lorenza Fantozzi, presidente del Gruppo Donne Confartigianato che nel 2004 ha creato il marchio Lo&Lo, impresa di moda nella zona artigianale di Villalta di Cesenatico, che da qualche giorno ha iniziatoa realizzare mascherine per l’ospedale Bufalini e per la casa di riposo don Baronio di Cesena.

Ma non è finita qua, infatti in questi giorni sono tanti i tutorial che circolano sul web per fabbricarsi in casa mascherine fai da te: con carta da forno o semplicemente con cotone idrorepellente.