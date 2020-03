Coronavirus. Nuova ordinanza regionale: limitazioni e parchi chiusi

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato in queste ore una nuova ordinanza per l’emergenza Coronavirus. L’ordinanza entra in vigore domani (giovedì 19 marzo) e sarà valida fino al 3 aprile 2020.

Parchi e giardini pubblici chiusi e nuove limitazioni per camminate e uscite in bicicletta.

Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).