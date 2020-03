Attività fisica consentita solo entro 500 metri da casa

In ottemperanza al nuovo decreto firmato dal presidente della Regione Bonaccini, anche Cesenatico – da questa mattina – è al lavoro per la sua concreta applicazione.

Da oggi fino al 3 aprile, dunque, i due parchi della città e le aree verdi sono chiuse al pubblico. Non è dunque consentito sostare al loro interno o fare esercizi.

Gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico hanno installato i relativi cartelli di divieto, mentre nel caso del parco di Levante sono stati chiusi i cancelli.

IN BICICLETTA SOLO PER NECESSITA’

Da oggi, quindi, l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).

CAMMINATE A 500 METRI DA CASA

Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione, ovvero a non più di 500 metri dal proprio domicilio. L’invito delle autorità, tuttavia, resta quello di evitare ogni spostamento ritenuto non essenziale.