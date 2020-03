Eroi senza volerlo: così cambia il lavoro al tempo del virus

E così, da semplici lavoratori, sono diventati “soldati” in prima linea. Come Dora, che a Cesenatico gestisce una tabaccheria lungo il porto canale: “Prima dell’emergenza Coronavirus – ricorda – le mie giornate lavorative erano molto piene. Il flusso dei clienti era continuo, tanto che, a volte, arrivavo a sera senza neanche rendermene conto. Ora, al mattino, riesco a fare le mie attività con calma, pulisco il negozio, riordino la merce sugli scaffali. E al pomeriggio non ho più niente da fare”.

E il cliente ha modificato il suo modo di rapportarsi con voi? “I miei clienti sono molto più timorosi e nei loro occhi, che spesso spuntano dalle mascherine, vedo soprattutto imbarazzo e smarrimento. Non sono diffidenti, piuttosto li vedo preoccupati. In negozio ho installato un distributore di gel disinfettante e ho notato che lo apprezzano molto”.

Massimiliano Molin, invece, fa il rifornitore di distributori automatici per Cesena Vending. Il suo lavoro consiste nel rifornire periodicamente gli erogatori di snack, bibite e bevande della zona: “E’ sempre stato un lavoro molto intenso – dice – ma oggi si è fermato quasi tutto. Prima stavo fuori ditta tutto il giorno, adesso, dopo qualche ora, devo tornare perché, tra aziende chiuse e house-working, i clienti da rifornire si contano sulla punta delle dita”. Cambiamo i tempi ed anche le abitudini: “Certamente – prosegue Massimiliano – c’è una maggiore attenzione alle distanze interpersonali e le interazioni con i clienti sono diventate rarissime. Non c’è diffidenza, ma la richiesta di procedere con tutte le accortezze del caso è evidente. In questo momento, chi lavora a contatto con il pubblico, ha il dovere di fornire tutte le garanzie di sicurezza. E ogni qual volta entro in un’azienda cerco di non dimenticarlo mai”.

Maria fa la commessa in un supermercato di Cesenatico. La sua giornata lavorativa non è cambiata granché, anche se “lavoriamo di più per rifornire gli scaffali perché, di questi tempi, la merce va letteralmente a ruba. Finisce tutto in pochissimo tempo. Lavorare con la mascherina non è semplice e cerchiamo di mantenere la distanza di un metro anche tra colleghi. Le mansioni alla fine sono sempre quelle, è il contesto ad essere cambiato radicalmente. E’ tutto surreale, mi sembra di vivere in un film. I clienti? Sono diventati pazienti, aspettano con ansia il loro turno rispettando diligentemente le norme di sicurezza. Per qualcuno, però, questo coronavirus rimane sempre e comunque una ‘normale influenza’… Mi accorgo che in tanti non hanno ancora capito la gravità del momento e tornano in negozio più volte. Sembra quasi che andare a fare spesa sia diventato il nuovo happy-hour!”.

Ma c’è chi pensa anche al “dopo”, a come sarà la nostra società una volta archiviata questa emergenza. Dora ha le idee chiare: “Il lavoro sarà sempre quello, ma in ognuno di noi questa esperienza lascerà per molto tempo un senso di ansia e di frustrazione. Io mi sforzo a vivere questo periodo come una fase di transizione che spero finisca presto. Non credo di essere psicologicamente provata, ma la paura di restare contagiata e magari di trasmettere il virus alla mia famiglia sicuramente c’è”.

Per Massimiliano, invece, nulla sarà più come prima: “Non si potrà fare finta che non sia accaduto nulla – dice – per cui, non appena l’emergenza sarà finita, cercherò comunque strumenti e metodologie per migliorare la salvaguardia della mia salute e di tutte le persone che incontro nel mio lavoro. La sicurezza assoluta non c’è, ma utilizzare i dispositivi più adatti e le metodologie di sanificazione più efficaci sarà uno dei miei obiettivi”.

“Noi ce la stiamo mettendo tutta – conclude Maria – rischiando in prima persona la nostra salute. La tensione emotiva e fisica è enorme. Non so come diventeremo dopo questa esperienza, adesso sono concentrata sul presente. L’obiettivo è tutelare la salute dei nostri clienti perché le persone vengono prima di ogni cosa e, anche noi che ogni giorno continuiamo a lavorare, siamo persone come voi. Con le stesse ansie e le stesse paure”.

Ogni volta che entriamo in un supermercato, in una tabaccheria o chiediamo una consegna a domicilio, proviamo a pensare che, in questa fase, non tutto ci sia dovuto ma che se troviamo ancora la nostra marca preferita di biscotti, le sigarette e ci arriva a casa il caffè per la nostra macchina espresso, è perché ci sono loro. Eroi senza volerlo.