Da oggi in banca solo con l’appuntamento

In attesa di un nuova, prevedibile stretta da parte del Governo, gli istituti bancari del territorio giocano d’anticipo. Questa mattina, ad esempio, con un messaggio inviato via mail e via sms, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha comunicato ai correntisti di tutte le sue filiali le nuove disposizioni in vigore già dalla giornata di oggi.

In particolare, gli sportelli saranno aperti solo la mattina, ma per accedere all’interno dell’istituto bancario sarà necessario fissare preventivamente un appuntamento telefonico. In generale, saranno concessi appuntamenti solo per chi deve effettuare operazioni non eseguibili attraverso i normali servizi di Internet Banking o ATM.