Isa e Carlo, tabaccai in prima linea

di Sofia Casadei

Metti un’epidemia mondiale. Metti un esercizio che deve restare aperto per garantire servizi essenziali. Metti una conduzione familiare ed ecco che ottieni la storia di Isa e Carlo. Tabaccai di professione da molti anni, la coppia cerca di far fronte all’emergenza e, allo stesso tempo, di non lasciare soli i tanti clienti in un momento così delicato.

Isa e Carlo Marchi gestiscono la Tabaccheria Valdifiori, che si trova nel quartiere di ponente, in via Caboto 33, con l’aiuto della figlia Gloria. Per restare aperti e mettere loro stessi e i clienti in sicurezza, si sono subito adeguati alle norme anti-contagio. “In generale, la nostra routine lavorativa non è cambiata troppo a livello di orari – ci racconta Isa – abbiamo solo anticipato la chiusura serale di un’ora (dalle 20 alle 19) per la drastica diminuzione della mole di lavoro”.

Ma se l’orario di apertura e chiusura del negozio non è cambiato più di tanto, il modo di abitarlo lo è eccome: “Inizialmente avevamo pensato di tracciare delle linee sul pavimento per far rispettare la distanza di sicurezza tra un cliente e l’altro – dice Isa – ma in pochi se ne sarebbero accorti. Così ho preso spunto da un servizio al telegiornale e sono andata a comprare un rotolo di nastro rosso e bianco, quello che si usa abitualmente nei cantieri e ho creato una vera e propria barriera attorno al bancone, impossibile da non vedere!”. Ovviamente i primi giorni non sono mancate le battute – “Ci sono i lavori in corso?” – oppure “E i muratori dove sono?”.