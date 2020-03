L’Inno di Mameli “freeza” per un minuto la Coop

La Coop ha aderito con il suo canale Radio Radio Coop che, pochi istanti prima delle 11, ha avvertito i clienti al microfono del flash-mob: “Si ricorda ai clienti – recitava il messaggio – che, per restare forti e uniti, anche in questo momento particolare, alle ore 11 in punto, ascolteremo insieme l’inno di Mameli”.

Appena partita la musica, i dipendenti e i clienti – in un clima surreale – si sono fermati ad ascoltare l’Inno. Alcune cassiere, invece, hanno sventolato la bandiera dell’Italia e i cartelli “Andrà tutto bene”.

Con questo gesto, la Coop di Cesenatico ha voluto esprimere la sua solidarietà a tutti quei lavoratori che, in questo momento difficile, continuano a lavorare, ma in particolare a tutti quegli operatori sanitari e medici che si sacrificano tutti i giorni e che sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. Domenica la Coop di Cesenatico sarà chiusa per dare respiro ai propri dipendenti.